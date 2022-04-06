مصر.. مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب حادثة تحرش

ألقت الأجهزة الامنية المصرية القبض على 11 متهما في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين طرفين، وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين، بسبب التحرش بفتاة في نهار شهر رمضان.

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وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين والمتوفي إلى المستشفى.

وكشفت التحريات، أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام أحد المتهمين بمعاكسة فتاة أثناء سيرها في نهار رمضان، مما تسبب في غضب أسرتها وأقاربها، ونشبت مشاجرة تطورت إلى أستخدام الأسلحة النارية وسقوط ضحايا ومصابين.

المصدر: "المصري اليوم"