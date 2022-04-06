الأمن المصري يضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص بالقاهرة

تمكن الأمن المصري من ضبط شخص استأجر مخزنا بدائرة الجمالية، واتخذه مكانا لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد بيعها وجني الارباح منها، بدون علم الجهات المسؤولة.

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وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية)، باتخاذ مخزن، مستأجر بدائرة القسم، مكانا لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد البيع.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة وضبط حائزي وتجار الألعاب النارية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المستأجر وجرى ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه.

كما تم العثور داخل المخزن على 36 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، بإجمالى عدد 1.100.250 صاروخا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير الشرعي.

المصدر: "الوطن"