واشنطن: ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان واستئناف مساعداتنا مرهون بتشكيل حكومة مدنية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها تكرر إدانتها لاستخدام "أي عنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان".

وأوضحت الوزارة في بيان أن واشنطن "مستعدة لاستئناف المساعدات المتوقفة فور تشكيل حكومة سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية"، مشددة على أن "العملية السياسية في السودان هي أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية".

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن المبعوث الأممي في السودان أنه حذر "من ارتفاع منسوب الجريمة والفوضى، وقتل المتظاهرين المناهضين للانقلاب، والعنف ضد المرأة من جانب أفراد قوات الأمن، وتصعيد استهداف النشطاء"، ما جعل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يهدده بالطرد من البلاد في حال التمادي بالتدخل في الشأن السوداني.

المصدر: وكالات