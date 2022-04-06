الخارجية التونسية: تصريحات أردوغان مرفوضة وتشكل تدخلا في شأننا الداخلي

أعربت وزارة الخارجية التونسية، مساء الثلاثاء، عن "بالغ استغرابها" من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي.

وقالت في بيان إنها "تعتبر هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

وأضافت الوزارة أنها "تذكّر بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وأكدت الوزارة على أن تونس "دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين".

وكان الرئيس التركي قال، يوم الاثنين، إن حل البرلمان في تونس يشكل "ضربة لإرادة الشعب التونسي".

المصدر: RT