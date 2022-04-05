قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق: حرية العمل الجوي في لبنان تضررت

كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق الجنرال عميقام نوركين عن تضرر "حرية العمل" لدى إسرائيل في الأجواء اللبنانية خلال العام الماضي.

وفي تصريح لهيئة البث الإسرائيلي "كان" قال الجنرال نوركين إن "حرية العمل الجوي لإسرائيل في لبنان تضررت ويوجد حاليا عدد قليل من الطلعات الجوية ، وهذا يشير إلى تضاؤل المعلومات الاستخبارية".

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنه "قبل نحو عام أطلق حزب الله صاروخا مضادا للطائرات تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية وكاد أن يصيبها".

ولفتت إلى أن تل أبيب "أدركت أن جزءا من المفاجآت التي يحرص قائد حزب الله حسن نصر الله الاحتفاظ بها لوقت الحرب، قرر هذه المرة استخدامها خلال الأيام العادية، وعمليا فإن الطائرات المسيرة الإسرائيلية ترزح تحت تهديد الصواريخ".

المصدر: I24