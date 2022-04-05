هنية يدعو الأمم المتحدة لممارسة دورها تجاه الممارسات الإسرائيلية

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الأمم المتحدة إلى "ممارسة الدور المنوط بها" في وقف الممارسات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه هنية من المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، استعرض فيه هنية الممارسات الإسرائيلية في الضفة والقطاع والقدس.

وقالت الحركة عبر موقعها الإلكتروني إن هنية دعا الأمم المتحدة إلى "ممارسة الدور المنوط بها في وقف هذه الممارسات في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك لتأمين وصول كل المصلين إليه من الضفة والأرض المحتلة عام 48 ومنع أي استفزازات حوله".

وأضافت أنه "استعرض واقع الأسرى في سجون الاحتلال وضرورة توفير متطلباتهم الإنسانية، مؤكدا في الوقت نفسه حقهم في الحرية".

وقالت الحركة إن هنية بحث مع المبعوث الأممي عددا من التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأشار إلى جرائم الاغتيال وكان أحدثها في مدينة جنين التي قضى خمسة من أبنائها مع بداية شهر رمضان، وذلك توازيا مع "ممارسات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، سواء التي قام بها عضو الكنيست بن غفير، وما قام به وزير الخارجية يائير لبيد في باب العامود" والذي وصفه هنية بالمستفز لمشاعر المسلمين في شهر رمضان.

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كما بحث هنية مع المنسق الخاص "جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة وإنهاء وكسر الحصار، واستمع إلى شرح لما تقوم به الأمم المتحدة في هذا الخصوص".

ونقل موقع الحركة عن المبعوث الأممي أنه أثنى على العلاقة مع حركة حماس، ووصفها بالبناءة والاستراتيجية، وأنه أبدى تقديره للجهود التي "تبذلها في أكثر من اتجاه".

المصدر: RT