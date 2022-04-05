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شاهد.. تفاصيل المطادرة المرعبة بين لص ومواطنين في أحد أشهر شوارع مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. تفاصيل المطادرة المرعبة بين لص ومواطنين في أحد أشهر شوارع مصر
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمطاردة مثيرة بين سكان في منطقة الجيزة ولص سيارات حاول سرقة سيارة.

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وكشف المقطع المصور ملاحقة الأهالي للص بعد قيامه بسرقة السيارة وتمكنهم من ضبطه رغم محاولته الهروب.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بضبط أحد الأشخاص في منطقة فيصل، خلال محاولته سرقة سيارة، وبالفحص تبين أن قائد السيارة مسجل خطر، ومتخصص في سرقة السيارات.

كما أكد شهود العيان أن قائد السيارة كان تحت تأثير المخدرات حيث اصطدم بسيارة متوقفة بالطريق مما لفت انتباه المارة والأهالي الذين تشككوا فيه وطاردوه واكتشفوا أنه لص.

إلى ذلك، اصطحب رجال المباحث قائد السيارة لديوان القسم، وتم استدعاء صاحبها لاستلامها. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

المصدر: الوطن

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