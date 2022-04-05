مأدبة إفطار تجمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية الخميس المقبل

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيقوم بزيارة رسمية إلى البلاد يوم الخميس المقبل.

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وفي بيان لها، قالت الوزارة: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيقوم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس 5 رمضان 1443 هجري، الموافق 7 أبريل 2022".

وأشارت إلى أنه "بهذه المناسبة، سيجري الملك مباحثات رسمية مع رئيس الحكومة الإسبانية"، موضحة أن العاهل المغربي سيقيم مأدبة إفطار على شرف ضيفه، بيدرو سانشيز.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد أجرى الخميس الماضي محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفق بلاغ للديوان الملكي.

وخلال هذه المحادثات جدد الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية، في 14 مارس الجاري.

المصدر: "هسبريس"