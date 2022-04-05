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رئاسة أمن الدولة السعودية تحذر من خطورة إعطاء الأموال للمتسولين وعلاقتها بـ"الإرهاب" (فيديو)

أخبار العالم العربي

رئاسة أمن الدولة السعودية تحذر من خطورة إعطاء الأموال للمتسولين وعلاقتها بـ
Globallookpress
العلم السعودي
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حذرت رئاسة أمن الدولة في السعودية من خطورة إعطاء الأموال للمتسولين، أو التبرع لجهات مجهولة غير مصرح لها.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو تمثيلي يوضح المخاطر الناجمة عن التبرع لأشخاص أو جهات غير معلومة وغير مصرح لها بتلقي التبرعات، حيث يظهر في الفيديو شخص ملثم ومحاط بثلاثة أطفال مشردين، يستغلهم بأعمال التسول غير المشروع، في حين يتبين بعدها أنه مدجج بالأسلحة والمتفجرات".

وعلقت رئاسة أمن الدولة على المقطع بالقول: "قد يكونون أخطر مما تظنون، فاجعلوا تبرعاتكم عبر الجهات المصرح لها"، كما تظهر في آخر مقطع الفيديو جملة تحذيرية: "تبرعك للمجهولين يزيد من احتمالية تمويل الإرهاب".

المصدر:RT

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