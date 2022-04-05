مصر..القبض على خبيرة تغذية شهيرة لاتهامها بالنصب على المواطنين

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على خبيرة تغذية شهيرة في البلاد، لاتهامها بالنصب على المواطنين وبالبيع والترويج لأدوية مغشوشة، بحجة القضاء على السمنة.

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وأوضحت التحريات أن خبيرة التغذية "دعاء. س" أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد بيعها وتحقيق أرباح مادية.

وفي إطار ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قررت جهات التحقيق حبس خبيرة التغذية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي آخر الشهر الماضي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، بحبس الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، جراء عدة اتهامات كانت تلاحقه متعلقة بتجارة مواد مجهولة وغير مصرح بها من وزارة الصحة، واتهامه ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرار من وزير الصحة، أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحه مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

المصدر: "المصري اليوم" + "القاهرة 24"