توجيهات من السيسي في المجال العلمي من بينها تحويل مستشفى معهد ناصر إلى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهات عديدة، من بينها تحويل مستشفى معهد ناصر إلى مركز بحثي علمي ومدينة طبية متكاملة.

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وفي التفاصيل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

كما وجه الرئيس المصري بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر، وفق راضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن خالد عبد الغفار عرض في هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر، والذي سيشمل إضافة مبان جديدة لأمراض الباطنة والأطفال، والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، وتوسيع مبنى الأورام، مشيرا إلى أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، حيث يستقبل حوالي مليون و600 ألف تردد سنويا ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين في مصر، والتي ستبدأ خلال العام الجاري في تقديم برامج تدريبية وعقد امتحانات الزمالة في تخصص أمراض العيون بالتعاون مع معهد بحوث أمراض العيون، وتخصص طب الأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وفي هذا السياق، وجه السيسي بإنشاء مقر دائم في العاصمة الإدارية الجديدة للكلية الملكية البريطانية.

كما عرض عبد الغفار أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات، خاصةً الحواسب الإليكترونية، وتكنولوجيا الإنترنت، والطيران، والفلك والفضاء، ومعالجة البيانات والبرمجة، لافتا إإلى أن إنشاء الأكاديمية سيؤدي إلى بناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في علوم الرياضيات، خاصةً أن مصر تحتل المركز 39 عالميا في هذا المجال.

واطلع السيسي خلال الاجتماع على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية، خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

المصدر: RT