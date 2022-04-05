ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس (صور + فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع اشتباكات بين مسلحين بشارع الصريم قرب مبنى الجوازات في العاصمة طرابلس مساء الاثنين، مشيرة إلى إصابة سيارة مصفحة جراء إطلاق النار عليها.

وأوضح موقع "بوابة الوسط"، نقلا عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون ل(كتيبة النواصي) و(جهاز دعم الاستقرار)"، لافتا إلى أن "الاشتباكات استخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر آثار الدخان المتصاعد بمنطقة الاشتباكات جراء تبادل إطلاق النيران.

اشتباكات مسلحة في شارع الصريم بالعاصمة #طرابلس 🇱🇾 pic.twitter.com/NFEKk1SqDS — Adel Hussain (@AdelHus44124690) April 4, 2022

🔴 #طرابلس ||..



اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعو لـــ "غنيوه الككلي" وميليشيات "النواصي" بعد مقتل "2" تابعين للنواصي على يد "أغنيوه" قرب مقر جوازات شارع الصريم بـــ #طرابلس .#ليبياpic.twitter.com/1s9LNloUsf — صيــاد الجبــل (@salaaah62) April 4, 2022

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان لها "الأطراف داخل العاصمة طرابلس إلى التهدئة وإيقاف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة المواطن".

وأضافت أن "المواجهات المسلحة وسط المواطنين الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف".

وتابعت أن "زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما".

المصدر: "بوابة الوسط" + RT