مجلس الأمن يحث على اغتنام الهدنة في اليمن لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار

رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ هدنة لمدة شهرين، داعيا إلى اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار وتسوية سياسية.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم إن "الهدنة فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي".

ودعوا إلى "اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة".

وحث الأعضاء على "بناء الثقة من خلال إجراءات مثل إعادة فتح طريق تعز، على سبيل المثال لا الحصر، والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية، وفقا للهدنة المتفق عليها".

وأكدوا "دعمهم الكامل للجهود المتعلقة بالمشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة".

وجدد أعضاء المجلس "التأكيد على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشددين على "أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل، بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في القرار 2624".

ورحبوا بـ "مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني - اليمني، التي انطلقت الأسبوع الماضي، دعما لجهود الأمم المتحدة"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن".

وشددوا على الحاجة الملحة لتمويل الاستجابة الإنسانية".

المصدر: "سبوتنيك"