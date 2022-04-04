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السفير الروسي يشكر الجزائر على "موقفها المتزن" تجاه الأزمة في أوكرانيا

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السفير الروسي يشكر الجزائر على
Globallookpress
السفير الروسي في الجزائر إيغور بيلاييف
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استقبل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، يوم الاثنين، السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيلاييف، لبحث "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين"، وفق ما جاء في بيان للبرلمان.

وأشاد بيلاييف بمستوى التعاون الذي يجمع البلدين، مشيرا إلى أن روسيا "على وشك تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة، للتنسيق مع نظيرتها الجزائرية".

كماشكر السفير الروسي الجزائر على "موقفها المتزن حيال الأزمة الأوكرانية"، وأثنى على "المواقف التي عبر عنها البرلمانيون الجزائريون الذين شاركوا مؤخرا بإندونيسيا في أشغال الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي".

من جهته، أكد بوغالي على "التزام الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا"، كما دعا إلى "استغلال كل الإمكانات المتاحة لتنويع مجالات التعاون".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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