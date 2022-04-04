العمليات المشتركة العراقية ردا على برنامج تلفزيوني: منتحلو صفة الجيش سيمثلون أمام القضاء

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن منتحلي صفة الجيش العراقي سيمثلون أمام القضاء، ردا على ظهور ممثل عراقي في برنامج تلفزيوني يرتدي لباس جيش.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الجيش العراقي الباسل والأجهزة الأمنية على اختلاف صنوفها تتعرض إلى حملات نيل وتسقيط وتسفيه وتشويه قل نظيرها في تاريخ المؤسسات العسكرية هدفها إضعاف المؤسسة وتدمير مخزونها العقائدي وتاريخها الوطني المشرف ومواقفها الميدانية في التصدي للعدوان والحرب البربرية التي شنتها عصابات داعش الإرهابية على شعبنا وأهلنا".



وأضافت، أن "لهذا الجيش موقف صلب وعمليات جريئة واستبسال نادر إبان فتوى الجهاد الكفائي وما قدمه الجيش العراقي وسائر الأجهزة والمؤسسات الأمنية المرتبطة بها من دروس باسلة وشجاعة باهرة في الدفاع عن العراق وعلى امتداد ساحات الوطن وسواتر المعركة المفتوحة ضد داعش في الوقت الذي كان هؤلاء الذين يتعرضون للجيش في برامجهم التلفزيونية خصوصا مقدم البرنامج وقناته ومن يقف خلفه والفضائية التي يتحدث من على منبرها يختبئون في بيوتهم".



وتابعت: "في الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الرد القانوني ضد مقدم البرنامج والممثل الذي انتحل صفة عميد في الجيش العراقي وهي صفة يعاقب عليها القانون، نؤكد مرة أخرى أن الجيش العراقي بسمعته ومصداقيته وبطولاته وبسالة رجاله وإنجازاته التاريخية أكبر من حملات الإعلام المزيف والدعاية الكاذبة ولا يمكن حجب بسالته ومكانته بغربال".

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن "تضحيات ضباط الجيش وصنوفه المختلفة تشهد لها معارك الدفاع عن بغداد وثلاث سنوات من الكفاح الوطني الكبير والمعارك المصيرية الضارية".



وبينت، أن "ما أقدم عليه مقدم البرنامج يمثل إساءة بالغة بحق ضباط ورجال المواقف الباسلة المشهودة وإذا كان يجهل تاريخ الجيش وإنجازاته فليسأل تخوم بغداد عن مسيل الدم الغالي الذي سطر أروع مشاهد التضحية والذود عن الوطن إبان معارك التحرير".

وختمت القيادة بيانها قائلة، إن "بدلة الجيش العراقي لا يرتديها إلا الشجعان والفرسان والمقاتلون البواسل ولا يتقمصها منتحلو الصفة الذين سيمثلون أمام القضاء لينالوا الجزاء العادل".

ويوم أمس استضاف مقدم البرامج الشهير أحمد ملا طلال في برنامج تلفزيوني، الممثل العراقي إياد الطائي الذي ارتدى بدلة الجيش العراقي وتحدث عن "فساد الضباط في الجيش".



المصدر: RT