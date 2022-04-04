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اليمن: طرفا الصراع يعلنان عشرات الخروقات للهدنة

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اليمن: طرفا الصراع يعلنان عشرات الخروقات للهدنة
Globallookpress الحرب في اليمن ـ أرشيف
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أعلنت وسائل الإعلام التابعة لطرفي الصراع الأساسيين في اليمن أن عددا من الخروقات شابت الهدنة المعلنة منذ الثاني من الشهر الجاري، وسط تبادل الاتهامات حولها.

وكالة الأنباء اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، قالت إن "قوى العدوان ومرتزقتها (في إشارة إلى القوات السعودية والقوى المحلية المتحالفة معها)، ارتكبت 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح مصدر عسكري أن بين الخروقات كان هناك 27 تحليقا للطيران الاستطلاعي المسلح، و16 غارة لطيران الأباتشي والاستطلاعي المسلح، ورصد 23 عملية قصف صاروخي، إضافة إلى 41 خرقا بإطلاق نار كثيف.

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بينما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أن "الحوثيين" ارتكبوا سلسلة خروقات للهدنة.

ونقلت الوكالة عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أنها رصدت أكثر من 44 خرقاً على مواقع مختلفة، معظمها بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وطيران الاستطلاع المسيّر.

 

المصدر: "سبأ نيوز" + "سبأ نت"

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