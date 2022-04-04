زعيم "جبهة البوليساريو" يندد "بالتحول الجذري" بالموقف الإسباني حيال قضية الصحراء

ندد زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي بـ"التحول الجذري" في موقف إسبانيا، بعد الدعم الذي قدمته مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.

وقال غالي في مقابلة نشرتها صحيفة "إل موندو" الإسبانية: "من الواضح أنه تحول جذري لم نتوقعه من دولة هي السلطة القائمة على الإدارة بحكم القانون".

وأضاف: "أشعر أنني كأي صحراوي يواجه هذا القرار الخطر للغاية، فإسبانيا تركتنا لمصيرنا في عام 1975 وبعد 47 عاما، تفعل الشيء نفسه".

وتابع: "لطالما دافعت إسبانيا عن حل في إطار الأمم المتحدة على أساس قرارات الأمم المتحدة، ما يعني الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي لإكمال عملية نزع الاستعمار. ولهذا السبب لا نفهم تحول الحكومة الإسبانية الجذري".

ولطالما أبدت مدريد حيادها، قبل أن تعلن في 18 مارس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تعتبرها حاليا "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".

المصدر: "أ ف ب"