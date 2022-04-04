قوات "البوليساريو" تعلن استهداف الجيش المغربي في أودي الظمران

أعلنت قوات جبهة "البوليساريو" عن استهداف وحدات للجيش المغربي بمنطقة أودي الظمران، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الصحراوية".

وأوضحت الوكالة أن "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت مراكز جنود الاحتلال بمنطقة أودي الظمران بقطاع المحبس بقصف عنيف ومركز، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".

وأضافت أن قوات "جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها يوم السبت على تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدفة مناطق لعكد وأكرارة الفرسيك" .

المصدر: "وكالة الأنباء الصحراوية"