البرلمان العراقي: إهمال ملف المياه يهدد حياة العراقيين

أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن إهمال ملف المياه يهدد حياة العراقيين ويضر بمصالح مشتركة للعراق مع دول الجوار.

ودعا الزاملي في بيان صحفي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "تشكيل هيأة عليا لمتابعة ملف المياه وإدارته بصورة فاعلة من أعلى المستويات، كما هو معمول في الدول المجاورة، والتدخل المباشر لمخاطبة دول الجوار وممارسة الضغط عليها لزيادة حصص العراق المائية واطلاقها في القريب العاجل".

وحذر من أن "أي إهمال أو تأخير بإدارة هذا الملف سينتج عواقب وخيمة تهدد حياة الشعب العراقي، وتضر بالمصالح المشتركة، سيما الاقتصادية، مع دول الجوار".

وشدد الزاملي على ضرورة "التحرك الجاد لمنع الاستنزاف الجائر للخزين الاستراتيجي المائي من خلال منع التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية في بغداد وباقي المحافظات، وتفعيل بروتوكول التعاون في نهر دجلة مع تركيا، وإنشاء المركز البحثي المشترك لتحديد الحصص المائية لنهري دجلة والفرات".



المصدر: RT