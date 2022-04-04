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تحذيرات من التغييرات المفاجئة للطقس في مصر

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تحذيرات من التغييرات المفاجئة للطقس في مصر
Globallookpress
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تشهد مصر حالة مفاجئة من التغييرات الجوية، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة من الحرارة، لتتجاوز 36 درجة، وقد تتجاوز 40 درجة هذا الأسبوع.

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وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، منار غانم، إن فصل الربيع من الفصول التي تشهد تغيرات سريعة وحادة في الأحوال الجوية، ولاشك أن البعض سيلجأ لتخفيف الملابس مع هذه الموجه الحارة.

وأضافت أنه يجب عدم المبالغة في تخفيف الملابس، خاصة وأن هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، حيث تصل الصغرى لـ15 درجة والاجواء تكون باردة ليلا.

وقالت: "الحديث عن ارتداء الملابس الصيفية سابق لأوانه، لأننا في فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وعادة ما يكون ارتداء الملابس الصيفية بعد شم النسيم بعد يوم 25 أبريل".

وتشهد مصر اليوم الإثنين طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

المصدر: اليوم السابع

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