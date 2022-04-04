الأرصاد المصرية تحذر المواطنين وتجيب على سؤال: متى نرتدي الملابس الصيفية؟

تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة موجة حر كبيرة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في القاهرة 36 درجة وبلغت 40 درجة بجنوب البلاد.

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وفي هذا الإطار، كان أكثر سؤال مطروح خلال هذه الفترة، "متى نرتدى الملابس الصيفية؟" وهو ما أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حيث كشفت منار غانم ،عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن تخفيف الملابس يكون خلال ساعات النهار ويكون تدريجيا، ولكن يجب الحذر لأن الأجواء تكون باردة ليلا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك فارقا بين العظمى والصغرى يصل لـ 15 درجة.

وحذرت من المبالغة من تخفيف الملابس، قائلة : "عادة يبدأ ارتداء الملابس الصيفية بعد شم النسيم، والذي يأتي في 25 أبريل الجاري". ولفتت إلى أن فصل الربيع معروف عنه التغيرات الحادة والسريعة، لذلك يجب متابعة النشرة الجوية يوميا.

المصدر: اليوم السابع