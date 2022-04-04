البنك الدولي: اليابان ستقدم منحة مالية لفلسطين لتعزيز الفرص الاقتصادية

أعلن البنك الدولي، أن اليابان ستقدم منحة مالية للمساعدة في تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين سبل كسب العيش للفلسطينيين في المجتمعات المحلية الهشة.

إقرأ المزيد

وقال البنك الدولي، في تقرير له، إن الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية سيقدم منحة بقيمة 2.4 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين سبل كسب العيش للفلسطينيين في المجتمعات المحلية الهشة الواقعة على امتداد مسار فلسطين التراثي في أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف: "سيركز المشروع على إتاحة الفرص الاقتصادية لفئتي النساء والشباب في المشروعات القائمة على السياحة المجتمعية، وسيساعد على تعظيم الآثار الاقتصادية للسياحة المجتمعية باعتبارها أداة للتنمية في المجتمعات المحلية المهمشة، وتعريف الزوار بالتنوع التاريخي والحضاري والتراثي لفلسطين وهوية شعبها، وتجربة أطباق طعامها التقليدية وثقافتها، مع التركيز على فئتي النساء والشباب".

ولفت التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية تعاني منذ وقت طويل من عدم الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات البطالة لدى أكثر من ربع السكان، وعانت الفئات الأكثر احتياجا من فقدان الوظائف، مع زيادة معدلات البطالة عن المتوسط، إذ بلغت 41 بالمئة في صفوف النساء و40 بالمئة في صفوف الشباب.

وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "نحيِي اليابان على تقديم هذه المنحة لدعم السياحة المجتمعية، وبالبناء على نجاح المشروع السابق، سيساعد مشروع مسار فلسطين التراثي على تقوية الروابط بين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، فالزوار سيتمتعون بجمال المسار الثقافي والتنوع المدهش للمناظر الطبيعية، وليس هذا فحسب، بل إن المنحة الجديدة ستساعد أيضًا في تعزيز الاعتماد على الذات للمجتمعات المحلية والأسر الفلسطينية الأكثر احتياجًا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية".

المصدر: "القدس"





