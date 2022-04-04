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نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس الوزراء اليمني ويؤكد موقف المملكة من الهدنة في اليمن (صور)

أخبار العالم العربي

نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس الوزراء اليمني ويؤكد موقف المملكة من الهدنة في اليمن (صور)
AP Manuel Balce Ceneta
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي
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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، معين عبد الملك سعيد، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وأعضاء مجلس الوزراء اليمني، في الرياض.

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وخلال اللقاء، أكد الأمير خالد بن سلمان "حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن"، لافتا إلى "ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية، التي تتماشى مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي هذا الإطار، قال الأمير خالد بن سلمان: "إن المملكة العربية السعودية تأمل في أن تُسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية–اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

من جهته، ثمن معين عبد الملك سعيد وأعضاء مجلس الوزراء اليمني "الدعم المقدم والمستمر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، للشعب اليمني في مختلف الظروف، والتزامها الدائم بمساندة جهود الحكومة، ودعم سيادة وأمن واستقرار اليمن"، لافتين إلى أن "الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي في توفير احتياجات الحكومة اليمنية، وأن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني"، وفق "واس".

واعتبر رئيس الوزراء اليمني أن "المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار".

كما أعرب عن ثقته في "نجاح هذه المشاورات والخروج برؤى وأفكار تخدم الشعب اليمني".

المصدر: "واس".

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