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لبنان.. وفاة عنصر أمني فلسطيني بإطلاق نار في مخيم عين الحلوة

أخبار العالم العربي

لبنان.. وفاة عنصر أمني فلسطيني بإطلاق نار في مخيم عين الحلوة
Globallookpress
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توفي صباح اليوم عنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني بمخيم عين الحلوة في لبنان، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين,

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض العنصر في ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني المدعو م.م، لإطلاق نار​ من قبل مجهول، أثناء تواجده في سوق الخضار، وقد أصيب إصابة بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى النداء الإنساني لتلقي العلاج.

ولاحقا، أفيد بوفاة العنصر الأمني متأثرا بجروحه الخطرة.

المصدر: "النشرة"

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