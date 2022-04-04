السعودية.. القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يتعاطى مواد مخدرة

أعلنت شرطة محافظة جدة بالسعودية، الأحد، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتباهى بتعاطي مواد مخدرة.

وبينت سلطات جدة الأمنية، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المصدر: "عكاظ"