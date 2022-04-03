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اندلاع حريق في محطة لتعبئة الغاز غربي العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

اندلاع حريق في محطة لتعبئة الغاز غربي العراق (فيديو)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، اندلاع حريق في محطة لتعبئة الغاز بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي أن "أربعة أشخاص أصيبوا بالحريق، قبل أن تتمكن فرقها من السيطرة عليه وإخماده بعد أن اندلع داخل كابينة تزود بوقود الغاز". 

وأضافت، أن "فرقها أخلت أربعة مصابين نقلوا إلى مستشفى الفلوجة العام وطوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشارها إلى خزانات المحطة الرئيسية وأنهت الحريق وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاعه". 

 

المصدر: RT

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