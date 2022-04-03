الشرطة الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين وتصيب 19 آخرين بجروح خلال اشتباكات في القدس (فيديو)

أفادت منظمة الهلال الأحمر في القدس، مساء الأحد، بأن 19 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المطاطي والضرب خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود بالقدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 10 أشخاص في المنطقة، فيما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الشرطة العصي والغاز المسيل للدموع.

شاهد| شاب يتصدى لجنود الاحتلال بعد أن اعتدوا عليه في القدس.#فلسطينpic.twitter.com/acF9MzqUkm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2022

واتهمت الشرطة الإسرائيلية المحتجين الفلسطينيين بإلقاء الزجاجات والحجارة على أفراد الأمن.

صور| مصادر صحفية: "لقطات من القمع والاعتقالات الإسرائيلية بمنطقة باب العامود في #القدس".



تصوير: عمار عوض pic.twitter.com/hCOZBGUTEo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2022

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمنطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: RT