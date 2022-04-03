"حماس": اقتحام وزير خارجية العدو لباب العامود تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تداعياته

دانت حركة "حماس" الفلسطينية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمنطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنه تصعيد خطير وعلى تل أبيب تحمل تبعاته.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي إن "إقدام وزير خارجية العدو الصهيوني يائير لابيد على اقتحام باب العامود، وما أعقبه من إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على شعبنا في القدس المحتلة، دليل صارخ على إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته الخبيثة بحق القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف أن "ذلك تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا في هذا الشهر المعظم، ونحمل قادة الاحتلال مسؤولية تداعياته".

وتابع: "لقد أخذنا وشعبنا العهد على أن نحمي القدس والأقصى بقوة وبكل الوسائل المتاحة".

المصدر: RT