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السعودية.. جموع غفيرة تشيع جثمان "ضحية الأسيد" بمكة

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السعودية.. جموع غفيرة تشيع جثمان
Globallookpress
العلم السعودي
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شيعت جموع غفيرة عصر الأحد، في مقبرة شهداء الحرم بمكة "ضحية ماء الأسيد الحارق" التي توفيت على يد زوجها بعدما سكب سائل الأسيد على جسدها، في أحد الأحياء شرق محافظة جدة.

وأدّت الجموع الصلاة عليها عقب صلاة العصر، بالمسجد الحرام، ووري جثمانها الثرى بمقبرة "شهداء الحرم" بالشرائع.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وهو الزوج، وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعود تفاصيل الجريمة المروعة التي باشرتها الجهات الأمنية بجدة، إلى يوم الخميس الماضي، إذ سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق، ما تسبب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة، نقلت إثرها لتلقي العلاج.

وتم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه، ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، فيما أشارت المصادر إلى أن الضحية يتيمة الأب، وهي الزوجة الثانية للجاني.

المصدر: "سبق"

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