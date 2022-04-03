مصر.. مقتل 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النيران

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن قواتها داهمت بؤرا إجرامية وأوكار مخدرات، وقتلت خلال المداهمة 4 عناصر إجرامية وضبطت آخرين.

وحسب الوزارة، أسفرت الجهود عن مقتل 4 عناصر إجرامية وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران.

وأشارت إلى أن قطاع الأمن العام في مصر استهدف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 231 متهما، وبحوزتهم 135 قطعة سلاح، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و162 قطعة سلاح أبيض وفحص 7995 عنصرا إجراميا.

كما أشارت إلى أن جهود ملاحقة العناصر الإجرامية أسفرت خلال شهر عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

المصدر: RT