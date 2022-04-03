 
مباشر

الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من ألف سجين

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من ألف سجين
Globallookpress
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqp4

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عفوا رئاسيا عن أكثر من ألف سجين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور... وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد 02 رمضان 1443 هـ، الموافق 03 أبريل 2022، مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا".

وأضاف البيان أن "السيد الرئيس كان قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة، تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا