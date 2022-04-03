الإعدام لـ"إرهابيين" نفذا تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن إحالة "إرهابيين" اثنين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران في العاصمة بغداد إلى الإعدام.

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "الإرهابيين اعتقلا في وقت سابق بعملية نوعية خاصة وتم إكمال أوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لقانون الإرهاب".

وأضافت أن "الإرهابيين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعدا للإرهابي (أبو حسن الغريباوي)، والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".

المصدر: RT