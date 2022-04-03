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الإعدام لـ"إرهابيين" نفذا تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية

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موقع الحشد الشعبي في العراق
هيئة الحشد الشعبي في العراق تعلن عن إحالة "إرهابيين" اثنين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران في بغداد إلى الإعدام
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن إحالة "إرهابيين" اثنين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران في العاصمة بغداد إلى الإعدام.

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "الإرهابيين اعتقلا في وقت سابق بعملية نوعية خاصة وتم إكمال أوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لقانون الإرهاب".

وأضافت أن "الإرهابيين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعدا للإرهابي (أبو حسن الغريباوي)، والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".

المصدر: RT

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