العاهل الأردني يؤكد لبينيت أهمية التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد فيه الملك الأردني خلاله أهمية التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، على "ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدث عنفا وتؤجج الصراع، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام".

كما نوه العاهل الأردني إلى أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات، بخاصة مع بدء شهر رمضان الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.

المصدر: "عمون"