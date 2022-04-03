الكاظمي يوجه قادة الشرطة برفع حالة الاستعداد الأمني في شهر رمضان

وجه رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، قادة الشرطة برفع حالة الاستعداد الأمني في البلاد في شهر رمضان المبارك.

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وقال الكاظمي خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية: "على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقا لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات، وهو ما يمكن استثماره في نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الاجتماعي وإيجاد خطوط ساخنة للتواصل".



وأضاف: "على مديريات المرور الأخذ في الاعتبار كثافة الحركة بعد الغروب، ويتعين على منتسب الأمن أو الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادىء وتفادي الإنفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في أماكن تجمع الناس".



وتابع الكاظمي: "يتعين على القيادات الأمنية إجراء جولات تفتيشية على مفاصل الأمن وخدمات الأمن ذات البعد الاجتماعي، لتشعر جميع المؤسسات بجدية العمل".



وأشار إلى أن "العراق إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلا أن بإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية".



المصدر: RT