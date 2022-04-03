الحكومة المصرية تنفي منح وزارة الاتصالات المواطنين قروضا مالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية.

وتواصل المركز، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي قالت إن كل التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

المصدر: RT