الجيش الإسرائيلي يكشف عن أعمق نفق حفرته حركة "حماس"

كشف الجيش الإسرائيلي عن وجود "أعمق نفق حفرته حركة "حماس" للتسلل حدود قطاع غزة.

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وأوضح ضابط من وحدة ياهالوم العسكرية قائلا: "النفق في المنطقة الجنوبية..تم حفره على عمق 70 مترا تحت الأرض"، لافتا إلى أنه "أعمق نفق اكتشفناه لحماس، وهو رصيد لهم".

وأضاف: "لقد ضبطناهم وهم في منتصف عملهم".

واكتشف الجيش الإسرائيلي النفق في أكتوبر 2020، موضحا أنه "بعد إشارة من نظام الجدار الذي اكتمل بناؤه على الحدود، حدد المهندسون العسكريون النفق المبطن بالأسمنت والذي بدأ من مدينة خانيونس بجنوب غزة".

في حين أفادت مصادر عسكرية لـ"I24" بأن "حماس ربما كانت تحفر هذا النفق منذ سنوات، بينما اكتمل بناء الجدار المضاد للأنفاق قبل عام بعد أربع سنوات من البناء".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية رصدت نفقا على بعد أمتار قليلة من السياج الأمني ​​الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل.

المصدر: "I24"