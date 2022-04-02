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حاكم دبي يأمر بصرف 13 مليون درهم لأصحاب سيارات الأجرة من المواطنين

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حاكم دبي يأمر بصرف 13 مليون درهم لأصحاب سيارات الأجرة من المواطنين
GIUSEPPE CACACE / AFP
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أمر حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصرف 12 مليونا و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لملاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين.

وستتولى هيئة الطرق والمواصلات تسليم المكافأة لمستحقيها، إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنويا.

وأعرب المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، بالشكر لحاكم دبي، موضحا أن المكرمة أتت بغرض تمكين أصحاب وملاك أرقام مركبات الأجرة لمواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.

المصدر: "البيان"

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