ملك البحرين يلتقي بإسرائيليين ويؤكد لهما أن والده لعب دورا في حماية اليهود خلال حرب السويس (صورة)

استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إسرائيليين اثنين في قصره في المنامة، وتلقى منهما تمثال "حمامة السلام".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأمس، بأن إسرائيليين اثنين طلبا لقاء العاهل البحريني عبر رسالة تم توجيهها إلى سفير البحرين في تل أبيب، خالد يوسف الجلاهمة، وبعدها حصلا على دعوة شخصية للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصره في المنامة.

ישראלים כתבו למלך בחריין - והוזמנו לארמונו: "כולנו בני אברהם" pic.twitter.com/scsTJzXchM — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 1, 2022

وأوريل بيرل، وجوي مالخا روتنبرغ، تلقيا الدعوة من القصر البحريني بعد شهرين من إرسال خطابهما إلى السفارة في تل أبيب، والتقيا بالعاهل البحريني، الذي أكد لهما أن والده كان له دور "في حماية اليهود خلال حرب السويس 1956".

ونقلت الصحيفة العبرية عن الملك البحريني أنه "من المستحيل أن يكون الإنسان ضد دينكم، أقدم الأديان في العالم، ديانتكم رائعة"، حيث استغرق لقاء الإسرائيليين الاثنين مع الملك حمد بن عيسى أكثر من نصف ساعة.

وتلقى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة هدية من الإسرائيليين الاثنين، وهي عبارة عن تمثال لـ"حمامة السلام".

ودعا بيرل وروتنبرغ الملك وفق الصحيفة، لزيارة إسرائيل وقالا إنهما سيسعدان باستضافته لشكره على المعاملة الجيدة لليهود.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

المصدر: "سبوتنك" + "يديعوت أحرنوت"