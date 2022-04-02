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فرنسا مرحبة بالهدنة في اليمن: قرار يساهم في تخفيف معاناة الشعب

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فرنسا مرحبة بالهدنة في اليمن: قرار يساهم في تخفيف معاناة الشعب
Gettyimages.ru
علم فرنسا
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رحبت فرنسا بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بالهدنة لمدة شهرين في اليمن، مؤكدة أن هذا القرار يساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن باريس ترحب بإعلان هذه الهدنة، مشددة على ضرورة استجابة جميع الأطراف لهذا الطرح.

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وأضافت أن "هذا القرار هو تقدم كبير ويسمح بتخفيف معاناة الشعب اليمني"، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وللمحادثات التي ينبغي أن تعقد في هذا الشأن لصالح هدنة، ثم إلى حل سياسي شامل ودائم.

المصدر: "سبوتنيك"

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