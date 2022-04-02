 
مباشر

اتصال هاتفي بين الأسد وسلطان عمان

أخبار العالم العربي

اتصال هاتفي بين الأسد وسلطان عمان
الرئيس السوري بشار الأسد وسلطان عمان هيثم بن طارق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqjk

أعلنت الرئاسة السورية عن اتصال هاتفي، جرى اليوم السبت، بين الرئيس بشار اﻷسد وسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد.

وتبادل الأسد وبن طارق التهاني بحلول شهر رمضان، متمنيين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.

وتم خلال الاتصال بحث "العلاقات اﻷخوية بين سوريا وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدما ملحوظا في العديد من المجالات، وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا