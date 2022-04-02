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الولايات المتحدة تعلن إعادة أحد المحتجزين في غوانتانامو إلى الجزائر

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تعلن إعادة أحد المحتجزين في غوانتانامو إلى الجزائر
Globallookpress
معتقل غوانتانامو
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أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، بأنها أعادت إلى الجزائر رجلا كان محتجزا في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو.

وقالت الوزارة في بيان إن الرجل يدعى سفيان برهومي وإن احتجازه في القاعدة الأمريكية "لم يعد ضروريا".

وأضافت أنه "في 4 فبراير 2022، أبلغ وزير الدفاع لويد أوستن الكونغرس بنيته إعادة برهومي إلى الجزائر، وبالتشاور مع شركائنا الجزائريين، أكملنا متطلبات النقل".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تقدّر استعداد الجزائر والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية نحو عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".

المصدر: RT

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