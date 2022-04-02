الملك سلمان بمناسبة حلول رمضان: فرصة سانحة لتصفية النفوس ونبذ الخلافات

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في رسالة وجهها "إلى الشعب" بمناسبة حلول شهر رمضان أن هذا الشهر هو فرصة سانحة لتصفية النفوس ونبذ الخلافات.

وقال العاهل السعودي: "من فضل الله علينا أن جاءنا رمضان بالفرج بعد الشدة، بانحسار جائحة كورونا، ونحمد الله تعالى على ما حققناه من نجاح كبير في محاصرة الجائحة ومقاومة آثارها، بفضل الله، ثم بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة".

وأضاف: "إننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، والحجاج والمعتمرين والزوار، ويسرنا أن المملكة أعادت ولله الحمد السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة".

وتابع: "هذا الشهر العظيم، موسم للخيرات والطاعات، وهو فرصة سانحة لتصفية النفوس، ونبذ الخلافات، أسأل الله الكريم أن يعيننا جميعا على استثمار نفحات رمضان، إنه سميع مجيب".

وأردف قوله: "لا يفوتني أن أشكر جنودنا البواسل المرابطين في الحدود وعلى الثغور، والقطاعات العسكرية كافة، وكل العاملين في قطاعات الدولة، الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعيا الله أن يجزيهم خير الجزاء على مجهوداتهم".

المصدر: "عكاظ"