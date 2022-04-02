مقتل 20 مدنيا على الأقل بهجوم على منجم ذهب في بوركينا فاسو

قتل 20 شخصا على الأقل بهجوم شنه مسلحون على منجم تقليدي للذهب شمال بوركينا فاسو، وفق وكالة "فرانس برس".

وصرّح مصدر محلي لـ"فرانس برس"، أن "عشرات المسلحين كانوا على متن دراجات نارية، هاجموا منجم ذهب في كوجديغوين في مقاطعة نامينتينجا شمال بوركينا فاسو، وقتلوا 20 شخصا".

#BREAKING About 20 civilians killed in attack on Burkina gold mine: local sources pic.twitter.com/mlaJbQ9GD0 — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022

وقدر مصدر محلي آخر عدد القتلى بـ22 شخصا، فيما لم تصرح السلطات حتى اللحظة عن حصيلة رسمية للقتلى.

المصدر: أ ف ب