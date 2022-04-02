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مقتل 20 مدنيا على الأقل بهجوم على منجم ذهب في بوركينا فاسو

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مقتل 20 مدنيا على الأقل بهجوم على منجم ذهب في بوركينا فاسو
OLYMPIA DE MAISMONT / AFP
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قتل 20 شخصا على الأقل بهجوم شنه مسلحون على منجم تقليدي للذهب شمال بوركينا فاسو، وفق وكالة "فرانس برس".

وصرّح مصدر محلي لـ"فرانس برس"، أن "عشرات المسلحين كانوا على متن دراجات نارية، هاجموا منجم ذهب في كوجديغوين في مقاطعة نامينتينجا شمال بوركينا فاسو، وقتلوا 20 شخصا".

وقدر مصدر محلي آخر عدد القتلى بـ22 شخصا، فيما لم تصرح السلطات حتى اللحظة عن حصيلة رسمية للقتلى.

المصدر: أ ف ب

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