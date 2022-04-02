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السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا

أخبار العالم العربي

السعودية تتيح تقديم طلبات المعتمرين من الخارج إلكترونيا
AP
الكعبة المشرفة
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كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية السبت عن إتاحتها تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من خارج المملكة.

واستعرضت الوزارة، عبر موقعها في "تويتر"، خطوات تسجيل يجب على المعتمر القادم من خارج المملكة اتباعها للحصول على التأشيرة.

وتضمن التسجيل ثلاث خطوات أساسية شملت الدخول على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد،وتصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، إضافة الى استكمال متطلبات التأشيرة التي سيتم إصدارها إلكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة.

وبينت الوزارة أن "شروط العمرة هذا العام تضمنت بندا استثنائيا يتعلق باستخراج تصاريح دخول الحرمين لمن هم فوق 7 سنوات، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة على تلك الخطوة".

المصدر: RT

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