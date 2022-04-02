الأردن.. البترا تسجل أعلى عدد زوار منذ بدء كورونا

كشفت إحصائية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالأردن، السبت عن تسجيل مدينة البترا الأثرية في شهر مارس الماضي أعلى عدد زوار منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطات المحلية لشهر مارس 53 ألفا و896 زائرا من كافة الجنسيات لمدينة البترا كان منهم 43 ألفا و533 زائرا أجنبيا و3859 عربيا، بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين 6504 زوار.

وكانت إحصائيات السلطة قد سجلت لشهر شباط الماضي 21 ألفا و557 زائرا من كافة الجنسيات منهم 14 ألفا و898 زائرا أجنبيا و1836 زائرا عربيا و4652 من الأردنيين، لتبلغ نسبة زيادة الزوار الأجانب لشهر عن شهر شباط حوالي 292%.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات إن مدينة البترا تشهد تحسنا ملحوظا في أعداد الزوار خصوصا بعد تخفيف الحكومة للإجراءات المتبعة للقادمين من خارج المملكة مع بداية شهر مارس الماضي.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية انعكست بشكل إيجابي على الحركة السياحية هناك وبالتالي على النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة.

وأضاف، أن "المؤشرات تشير إلى مزيد من التحسن في أعداد الزوار القادمين إلى البترا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعو السلطة إلى الاستمرار بتقديم المزيد من التحسينات في كافة مجالات البنية التحتية والنقل واستحداث مشاريع جديدة، وربط منطقة وسط المدينة بمركز الزوار والشارع السياحي، وبذل جهود إضافية لتشجيع الاستثمار في البترا".

المصدر: "عمون"