سلطنة عمان تتعهد بمواصلة جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن

أكدت سلطنة عمان، اليوم السبت، استمرار جهودها مع الأمم المتحدة لوقف الحرب الدائرة في اليمن، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وقالت الخارجية العمانية في بيان "ترحب سلطنة عمان بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن هدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لمدة شهرين، وتشيد بالمباحثات الإيجابية، التي أجراها المبعوث الأممي في زياراته الأخيرة إلى مسقط".

وأضافت "تؤكد سلطنة عمان استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية، بهدف إنهاء الحرب، والتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة".

وتلعب السلطنة دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" الحوثية والسعودية التي تقود التحالف العربي، سعيا للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن.

ويوم أمس السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00".

المصدر: وكالات