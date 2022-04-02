حاكم دبي يطلق حملة "المليار وجبة" لمكافحة الجوع في 50 دولة

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق حملة "المليار وجبة"، السبت، والتي تعد الأكبر للإطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم.

وكتب بن راشد، في تغريدة على "تويتر": "على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم".

على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة.. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم.. pic.twitter.com/3zULKMaY7b — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 2, 2022

وأضاف: "هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم".

وكان محمد بن راشد قد أعلن في 10 مارس الماضي عن مبادرة "مليار وجبة" لتكون امتدادا وتطويرا لمبادرتي "100 مليون وجبة" و"10 ملايين وجبة" بعد نجاحهما في العامين الماضيين في المساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين.

المصدر: RT