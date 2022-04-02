وزير الخارجية السوداني يؤكد وجوده ضمن الوفد العربي الذي سيزور موسكو الاثنين

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، أنه سيكون ضمن وفد الجامعة العربية الذي سيزور موسكو يوم الاثنين القادم، في إطار مساعي البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أوضح علي الصادق قائلا إن "وفدا من وزراء خارجية السودان والجزائر والأردن والعراق ومصر، سوف يزور موسكو، يوم الاثنين، بمساعي حميدة لإيجاد طرق دبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية".

وأعلنت جامعة الدول العربية في وقت سابق أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقالت الجامعة في بيان إن الوفد "سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لتلك الأزمة التي يشهد العالم حاليا تداعياتها الخطيرة، خاصة على الصعيد الإنساني".

ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا ونزع صفة النازية عنها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: "سبوتنيك"