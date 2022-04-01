"مكان": وفد أمني إسرائيلي زار السودان سرا والتقى بقادة عسكريين

زار وفد أمني إسرائيلي سرا العاصمة السودانية الخرطوم والتقى بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "مكان".

وقالت الهيئة "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان"، مضيفة أنه "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".

وأشارت الهيئة إلى تداول "أنباء مؤخرا مفادها بأن مبعوثا من الحاكم البرهان زار إسرائيل في فبراير الماضي".

ولفتت إلى أن "البرهان شدد في مقابلات أجريت معه مؤخرا على أن العلاقات بين البلدين تركز على المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية وليس على المجال السياسي".

والشهر الماضي، تحدث سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، في أول مقابلة لوسائل إعلام إسرائيلية، أدلى بها لقناة "كان" عن "إقالته المهينة" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي قال إنه يؤيده.

ووجه السفير السوداني وقتها رسالة إلى القيادة في إسرائيل، قائلا "لا تقفوا إلى جانب قادة الجيش، فالشعب السوداني لن ينسى ذلك".

المصدر: "سبوتنيك" + "مكان"