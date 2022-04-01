"الانتقالي الجنوبي" باليمن يرحب بالهدنة الأممية

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هدنة لمدة شهرين.

وقال المجلس في بيان صحفي، الجمعة: "استجابة للوضع الإنساني الملحّ، ودعما لجهود مجلس التعاون الخليجي والجهود الأممية من أجل السلام والاستقرار، نرحب بإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هدنة لمدة شهرين".

وأكد البيان على "سريان وقف إطلاق النار في جميع خطوط التماس التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي"، داعيا إلى "انتهاز هذه الفرصة لسلام دائم في البلاد".

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ، قد أعلن بوقت سابق استجابة أطراف الصراع في اليمن لمقترح هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت الذي يوافق أول أيام شهر رمضان.

وقد رحب التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالمقترح الأممي وكذلك رحبت جماعة الحوثي بالهدنة.

المصدر: RT